盤中速報 - 景碩(3189)股價大漲至114.0元，漲幅達7.04%

景碩(3189-TW)09日11:09股價上漲7.5元，報114.0元，漲幅7.04%，成交32,061張。
景碩(3189-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
近5日股價上漲1.43%，台灣加權指數上漲2.38%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-348 張
- 外資買賣超：+724 張
- 投信買賣超：-440 張
- 自營商買賣超：-632 張
- 融資增減：-475 張
- 融券增減：-129 張
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