盤中速報 - 景碩(3189)股價大漲至114.0元，漲幅達7.04%

景碩(3189-TW)09日11:09股價上漲7.5元，報114.0元，漲幅7.04%，成交32,061張。

景碩(3189-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

近5日股價上漲1.43%，台灣加權指數上漲2.38%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-348 張
  • 外資買賣超：+724 張
  • 投信買賣超：-440 張
  • 自營商買賣超：-632 張
  • 融資增減：-475 張
  • 融券增減：-129 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+27.38%

$12,738

原投組報酬率

+18.43%

$11,843

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    奇偶

    3356

  • 20%

    新盛力

    4931

  • 10%

    昇銳

    3128

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞