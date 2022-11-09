外資信心盡失 上月從中國金融市場撤出88億美元

國際金融協會（Institute of International Finance, IIF）統計顯示，隨著中國股市暴跌，境外投資人上個月從中國金融市場撤出 88 億美元。

據估計，從中國股市流出的資金達 76 億美元，而從債市流出的資金為 12 億美元，總計從中國金融市場流出 88 億美元。該數字遠高於 9 月，當時外資從中國金融市場撤離 21 億美元。

IIF 的預估證實當地交易所的數據，顯示在岸金融工具在外資眼中變得多麼不受歡迎，原因是新冠肺炎清零政策和住房危機重創經濟，此外地緣政治擔憂也挫傷金融市場情緒。

儘管中國股市從 10 月的歷史性暴跌中強勁反彈，但截至本月迄今為止，資金仍持續撤離。

IIF 經濟學家福頓（Jonathan Fortun）在新聞稿中表示：「2022 年資金外流的轉變值得注意，不僅反映資產管理界的大量討論，也反映地緣政治方面的擔憂以及中國政府的清零政策可能在中期內給中國帶來壓力。」

新興市場受外資青睞

IIF 數據顯示，除中國以外的其他新興市場上月有 93 億美元資金流入股市、87 億美元資金流入債市。

根據彭博編纂的最新交易數據，上周海外資金在包括印度、南韓和泰國在內的新興市場淨買入逾 25 億美元的股票，創 8 月中旬以來最大量。該數據不包括中國。

福頓表示：「我們認為整個新興市場對當地貨幣債券風險胃納仍在減弱，這也導致前景疲弱。股市和債市的持續波動對新興市場經濟前景構成風險。」