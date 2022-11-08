伯特光前三季純益超車去年全年 EPS 6.48元

專業光學鏡片模具及金屬零組件廠伯特光 (6859-TW) 預計本月上櫃掛牌，今 (8) 日公布前三季財報，稅後純益 2.09 億元，超越去年全年，每股純益 6.48 元，伯特光看好包括手機鏡頭升級、VR/AR 等需求浮現，將成為推升營運的強大動能。

伯特光前三季營收 7.68 億元，毛利率 31.12%，稅後純益 2.09 億元，每股純益爲 6.48 元。

伯特光成立於 2003 年，是主要光學鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)、佳凌 (4976-TW)、今國光 (6209-TW) 等合作模具廠，主攻高階手機鏡頭應用。伯特光生產的模具和金屬零組件，終端產品有 63% 為智慧型手機，相機占 21%，筆電和 VR、AR 各占 6%，其他包括車用鏡頭、醫療、監控設備等。

伯特光董事長兼總經理陳柏輯指出，VR 模具已進入量產，看好明年 VR/AR 產業成長性，以及手機搭載鏡頭數量增加、規模升級，兩大成長動能下，看好明年持續成長。

伯特光電配合上櫃前公開承銷作業，對外競價拍賣 2182 張，競拍底價 85 元，暫定承銷價 102 元，競拍期間自今日起至 10 日止。競拍預計 11 月 14 日開標，並於 16 日至 18 日辦理公開申購。