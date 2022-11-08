瑞鼎Q3 EPS 7.28元探七季新低 Q4估仍有降價壓力

驅動 IC 廠瑞鼎 (3592-TW) 今 (8) 日公告第三季財報，受面板景氣急凍，客戶大力調節庫存，單季營收規模明顯下降，連帶影響稅後純益驟減至 5.5 億元，季減 59%，年減 56.2%，每股稅後純益 7.28 元，探七季來新低。

展望第四季，董事長黃裕國預期，產業鏈仍持續調節庫存，其中 IT 產品面臨較大壓力，部分應用如 AMOLED 與電視需求量已有回溫，但降價壓力依存在，期望透過新品導入及節慶促銷旺季等刺激買氣，提升拉貨動能，力求營運持穩。

瑞鼎第三季營收 39 億元，季減 44.4%，年減 42.1%，毛利率 37.5%，季減 5.2 個百分點，年減 8.8 個百分點，營益率 11.5%，季減 5 個百分點，年減 10.5 個百分點，稅後純益 5.5 億元，季減 59%，年減 56.2%，每股稅後純益 7.28 元。

瑞鼎前三季營收 186.3 億元，年增 2.5%，毛利率 42.6%，年增 0.8 個百分點，營益率 16.86%，年減 3.4 個百分點，稅後純益 34.7 億元，年增 12.3%，每股稅後純益 46.1 元。

黃裕國表示，受總體經濟疲弱、升息、通膨及疫情管控影響，市場買氣急凍，客戶積極調整庫存，導致第三季營收修正，各產品如電視、筆電、桌上顯示器、手機等皆受到衝擊，僅車用產品的調節力道較其他產品緩和。