瑞鼎Q2獲利衝次高 上半年EPS 38.89元寫同期新高

驅動 IC 廠瑞鼎 (3592-TW) 今 (9) 日公告第二季財報，受惠 AMOLED、車用與工控需求相對穩定，瑞鼎單季稅後純益約 13.4 億元，創下同期新高、歷史次高，每股稅後純益 17.84 元，累計上半年達 38.89 元，大賺將近 4 個股本。

瑞鼎第二季營收 70.2 億元，季減 8.8%，年增 12.7%，毛利率 42.7%，季減 2.4 個百分點，年增 0.3 個百分點，營業淨利 11.6 億元，季減 24.5%，年減 13.3%，稅後純益 13.4 億元，季減 14.8%，年增 21.9%，每股稅後純益 17.84 元。

瑞鼎上半年營收 147.2 億元，年增 28.7%，毛利率 43.9%，年增 4.7 個百分點，營業淨利 26.9 億元，年增 22.6%，稅後純益 29.2 億元，年增 59.2%，每股稅後純益 38.89 元。

董事長黃裕國表示，第二季營收仍維持在相對高點，並創下歷史次高，主要受惠 AMOLED 及車載驅動 IC 的營收占比提升，不過，由於大尺寸客戶調節庫存，影響單季營收季減 8.8%。

黃裕國指出，由於第二季手機終端客戶看好 AMOLED 長期成長趨勢，備貨態度較積極，AMOLED 驅動 IC 第二季的營收比重提升，同時車載顯示驅動 IC 也維持成長態勢。

觀察各產品線營收比重，瑞鼎第二季 AMOLED、車載與工控營收比重合計已超過 60%，大尺寸顯示驅動 IC 則因消費性電子需求不振，以及客戶調控存貨雙重影響，導致第二季營收表現較上季走弱。

展望後市，瑞鼎認為，由於通膨、升息與疫情各種不利因素影響，終端需求下滑，客戶也積極調整存貨水位，影響拉貨動能，預期第三季會是挑戰的一季，不過，第四季與明年上半年仍有 AMOLED 手機、筆電、LCD 高階 IT 應用與車載驅動 IC 等多個產品正設計驗證，期望透過新一波產品上市刺激買氣，讓市場回復拉貨動能。