憂淨值難止血 壽險公會擬再出招改變保險負債計算

為了搶救壽險業的淨值，金管會已放寬業者可以進行金融資產重分配，但恐仍止不住血，壽險公會今 (8) 日再出招表示，由於美國聯準會升息腳步未停歇，因此預期壽險業淨值還會承壓，將超前部署向金管會提出「指定部分保險負債適用公允價值衡量」的建議案。

壽險公會表示，面對今年國際金融環境面臨歷史罕見之劇烈變動情勢，及考量美國聯準會 (Fed) 為抑制高通膨現仍處升息軌道，於政策確定轉向之前，預期未來金融市場持續震盪且具下檔風險，致壽險業淨值承壓，故近期建議主管機關未雨綢繆，超前準備因應措施，並提出「指定部分保險負債適用公允價值衡量」建議案。

壽險公會透露，考量現階段正處於接軌 IFRS 17 的過渡準備期，所提建議案雖為此過渡期間的暫行措施，但主管機關認為非依循 IFRS 4 或 IFRS 17 相關會計公報規範，恐降低與國際間的財務報表可比性及一致性，所以建議公會再行研議及審酌保險局回饋意見之後續處理，並評估另尋其他提案的可行性。

因為被金管會碰了軟釘子，壽險公會今日再召開會議商討此案，全數會員公司均同意原提案緩議，惟為減緩現行財報資產負債會計配比不一致的問題，建議於保險資本監理與財報表達仍可依不同目的予以區隔，故擬依「保險業資本適足性管理辦法」第 4 條有關淨值比率之但書規定，建議例如：於評價基礎採以攤銷後成本為評價基礎，以降低短期受升息影響之程度，允當體現壽險業的經營體質。

壽險公會強調，將於近日提供相關建議內容向保險局進行說明，此外，在面對現今變化快速多端的外在環境，亦將持續督促各會員公司秉持保護保戶權益並善盡社會責任，落實風險管理機制並即時研議因應對策，以永續發展為經營目標，進而發揮穩定金融市場及安定社會的力量。