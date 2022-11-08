裝潢設計前要搞懂KD定製櫃、系統櫃、木作？最完整比較，裝潢設計前必看！

裝潢設計前要搞懂 KD 定製櫃、系統櫃、木作？最完整比較，裝潢設計前必看！

不論是新屋裝潢或是舊屋改裝，裝潢設計前您是否總在思考「系統櫃？還是木作裝潢？」，而裝潢設計市場又多了第 3 個選擇：KD 定製櫃。系統櫃、木作、KD 定製櫃怎麼選？差異有哪些？讓我們一次了解！

木作裝潢設計作品 (圖：一點設計提供)

系統櫃的優勢與劣勢

系統櫃在裝潢設計市場非常知名，系統櫃從丈量、構圖到完工約 3 週至 6 週，其中，現場施工僅需半天~ 3 天 (依施作數量而訂)，因此，系統櫃最讓消費者最為推崇的就是快速！再來即是價格經濟，系統櫃選用木屑重組的塑合板與密集板，可以有平易近人的價格，但是，那些木屑重組的再生板就無法達到實木板的堅固耐用。另外，系統櫃以模組化方式構圖，款式較為制式。

木作量身訂製比較好？

木作裝潢設計首先要選擇設計師，由設計師進行規劃、構圖、設計，木作施工可量身訂製，從耐用材質選用、樣式到畸零空間的運用都可做到完美。木作工期相對長，短至 3 週，長至 2 個月皆有可能，施作現場會有裁切機台，常有裁切噪音與大量木屑、木粉紛飛。木作計價依木工師傅專業度、施工天數進行報價，設計師大多以長期配合的木作工班做搭配，進行監工與驗收等作業。

KD 定製櫃是什麼？

KD 定製櫃是系統櫃與木作裝潢設計的綜合體，有木工專用的原料，及精細作工，又有系統櫃的快速完工，是裝修設計未來的發展趨勢。還有更多細節差異，完整比較表讓您一次了解。

材與底材結構圖 (圖：科定企業提供)

KD 定製櫃裝潢設計作品 - 懸吊櫃 (圖：康貝客室內裝修提供)

KD 定製櫃裝潢設計作品 - 跨距 90cm 以上櫃體 (圖：康貝客室內裝修提供)

完整資訊讓您更清楚怎麼選擇！KD 定製櫃是台灣本士健康建材品牌科定企業 2022 年新品，目前僅承接設計師案件，由設計師構圖、設計、監工與驗收等作業，歡迎向設計師指明選用 KD 定製櫃。KD 定製櫃未來將會開放消費者訂單，敬請期待。

【科定企業簡介】

科定企業為環保健康建材商，自產自銷 MIT 品牌，榮獲台灣精品獎肯定，環保無毒建材銷售至國內外的室內裝修空間、飯店、公設建案等，為國際產業的領導品牌。

* 官方網站：https://www.twkd.com/tw

* 影音開箱：https://youtu.be/IhN78xNeLps