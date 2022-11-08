10月CPI年增率微降至2.72% 連15月超過通膨警戒線

主計總處今 (8) 日公布，10 月國內消費者物價指數 (CPI) 年增率達 2.72%，雖然年增率較上月小幅下降，但仍連 15 個月超過 2% 通膨警戒線，今年 1 月至 10 月 CPI 年增率平均漲幅為 3.04%。

主計總處表示，10 月 CPI 較上年同月漲 2.72%：主因外食費、肉類、蛋類、水產品、房租、家庭用品上漲所致，惟水果與通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲 2.86%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，漲 2.96%。

雖然 10 月 CPI 的年增率比起 9 月的 2.76% 收斂，不過扣除蔬果、能源後的核心 CPI 年漲 2.96%，重要民生物資 CPI 漲幅漲勢仍在擴大，年增率從 7 月的 4.57%、8 月的 5.35%、9 月的 5.84%，10 月更來到 6.90%

10 月 CPI 較上月漲 0.26%，主要是因為秋冬新裝上市，加以國外旅遊團費上漲，但電價因夏月費率結束調降，抵銷部分漲幅。

至於 10 月份生產者物價總指數 (PPI)，較上月漲 0.67%，較上年同月漲 8.68%，1-10 月平均較上年同期漲 11.31%。而 10 月份躉售物價總指數 (WPI)，較上月漲 0.98%，經調整季節變動因素後漲 1.47%；較上年同月漲 11.09%，1-10 月平均較上年同期漲 13.34%。