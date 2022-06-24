孫正義：ARM最終上市地點未定案 最可能在那斯達克掛牌

軟銀集團 (SoftBank Group)(9984-JP) 創辦人兼執行長孫正義周五 (24 日) 在股東大會上花費大量時間談論 ARM，強調目前還沒敲定上市地點，但最有可能在那斯達克交易所。

軟銀周五舉行年度股東大會，值得注意的是，相較過去幾年將重點圍繞在願景基金，孫正義這次大部分都在談論 ARM，例如向股東解釋 ARM 如何提高在雲端運算和車用領域的市占率。

孫正義說：「ARM 是訊息革命浪尖的成長引擎，是軟銀集團核心中的核心。ARM 將帶動各式各樣的訊息革命，不僅限於智慧型手機。」

面對股東提問，孫正義重申 ARM 最有可能的上市地點為那斯達克交易所，因為 ARM 多數客戶都在矽谷，且美國股市也希望 ARM 在那裡上市，但也強調目前還未下定論。

至於近期傳出英國政府積極爭取 ARM 在倫敦上市，孫正義坦承確實有人提出要求，但未透露是誰，也沒有說明是否考慮讓 ARM 二次上市。

受全球科技股暴跌拖累，截至 3 月 31 日的 2021 年會計年度，軟銀集團淨虧損高達 1.7 兆日圓，旗下願景基金也大虧 2.64 兆日圓，寫下史上最高虧損紀錄，孫正義在公布財報後表示，公司將轉向防禦性戰略，放慢投資步調。

今年迄今，全球首次公開募股 (IPO) 數量大減至少 50%，對通膨惡化的擔憂情緒削弱投資人對科技股的興趣，包含中國無人機製造商極飛科技 (XAG) 與知名券商 eToro 在內幾家，幾家由軟銀支持的企業紛紛取消或延後上市計畫。

目前看來，軟銀最大的希望莫過於 2016 年砸下 320 億美元收購的 ARM。孫正義上月稱推動 ARM 上市為優先事項之一，但若市況不佳，不排除延後上市。