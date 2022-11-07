光學雷達雙雄Ouster和Velodyne以全股票方式合併

雷射光學雷達公司 Ouster Inc (OUST-US) 和 Velodyne Lidar Inc (VLDR-US) 已同意進行全股票合併，以加快整合尋求自駕車技術的獲利能力。

Velodyne 和 Ouster 在精密感應器方面一直是競爭對手，這些感應器讓自駕車能夠看到周圍的世界。由於大規模自駕車部署的時間表已經延後，兩家公司都遭受沉重打擊。

自 1 月 1 日以來，Ouster 股價已經下跌 77%；而 Velodyne 在周一 (7 日) 宣布合併之前已經下跌 80%。

Ouster CEO 帕卡拉 (Angus Pacala) 表示，「這個領域需要有財務實力雄厚的公司。」「必要的整合正在發生。」

雷射光學雷達感應器越來越多用於車輛中，以實現自駕能力和安全所需的複雜環境映射。隨著越來越多車輛使用雷射光學雷達來實現無法完全自動駕駛的免手持駕駛系統，對該技術的需求預計將急劇上升。

將成為合併後公司 CEO 的帕卡拉說，「雷射光學雷達技術的前景非常光明。」Velodyne CEO 圖克斯伯瑞 (Ted Tewksbury) 將成為執行總裁。

帕卡拉說，新公司名稱將在稍後公布。該交易將組建一家市值約達 4 億美元的公司。

他們共同發表聲明表示，截至 9 月 30 日，Ouster 和 Velodyne 的現金餘額合計約為 3.55 億美元，目標是在完成擬議合併後的 9 個月內實現至少 7500 萬美元的年度成本節約。

帕卡拉說，「我們的確有很多領域彼此重疊。」「我們正在尋求建立一條更快的獲利軌道。」

Velodyne 股價在周一盤前上漲 5.6%，而 Ouster 上漲約 1%。

合併後的業務將在兩家公司的現有股東之間以 50-50 的比例平分。

Velodyne 股東每股可換 0.8204 股 Ouster 股票，較 Velodyne 周五 (4 日) 收盤價溢價 7.8%。