推特廣告收入大量流失 益增沉重債務負擔

信貸專家表示，馬斯克 (Elon Musk) 披露自 10 天前他接掌推特 (TWTR-US) 以來營收「大幅」下降，凸顯出這家社交媒體公司在背負 130 億美元債務後的財務狀況岌岌可危。

馬斯克周五 (4 日) 在推特上表示，推特每天損失超過 400 萬美元，主要是因為他接手後廣告商開始逃離。他指責人權組織向廣告商施壓，但許多廣告業界人士反而指他傳播陰謀論的推文才是真正主因。

然而，即使在出現這種變化之前，馬斯克的收購要約就將這家位於舊金山的社交媒體公司的財務推向極端。

根據監管文件披露的融資條款，在 Fed 一連串升息後，推特在未來 12 個月內將面臨總計近 12 億美元的利息有待支付。

根據推特在馬斯克 10 月 27 日私有化之前披露的財務資料，這筆款項超過推特最近披露的現金流量；截至 6 月底，推特的現金流量為 11 億美元。

推特當前財務狀況不明，因為該公司尚未適度披露。目前尚不清楚推特在被收購前的 52.9 億美元債務中有多少是再融資或原有。也不清楚推特截至 6 月底持有的 27 億美元現金中有多少在私有化後需要保留。

債務投資人和分析師表示，馬斯克需要確保公司獲利足以支付債務，否則將需要注入現金。

標普全球分析師在一份信用研究報告中寫道：「除非馬斯克貢獻的股權比之前預期的更多，或者顯著提高獲利能力，否則推特的槓桿率可能會飆升至兩位數。」它們給予該公司「垃圾」級的 B- 評級。

馬斯克和他的聯合投資人共同為推特的交易拿出超過 300 億美元的自有資金。如果推特需要進行債務重組，這筆錢將面臨風險。

馬斯克已經開始大幅削減成本，解雇該公司 7400 名員工中的半數。總體而言，他正在努力設法每年節省高達 10 億美元的基礎設施成本，包括伺服器和雲端服務。推特 2021 年的總成本和支出為 56 億美元。

馬斯克還構想了一項全新訂閱服務方案，包括驗證推特用戶的真實性，每月收費 8 美元。信用分析師表示，如果他能夠在不逼走用戶的前提下產生足夠的收入來讓推特的獲利多元化，那將是一個福音。

標普分析師在報告中還表示，預期中的經濟衰退將影響明年推特的廣告收入。馬斯克上周表示，推特比其他社交媒體平台更容易受到廣告削減的影響，因為大部分廣告來自品牌廣告，而不是涉及與消費者互動的直接反應廣告。廣告商在不景氣時期往往優先削減品牌廣告。

推特的困境對於支持馬斯克收購的銀行來說也是一個問題，即使該公司繼續履行其債務義務，因為它們需要從收支帳中擺脫債務並將其出售給投資人。但到目前為止，它們一直持有債務，因為較高的利率降低了對投資人的吸引力，它們最終不得不以折扣價出售它。推特業務的惡化有可能將銀行目前數億美元的損失擴大變成數十億美元。

投資企業債的 Pretium Partners LLC 資深總經理戈斯 (Roberta Goss) 表示：「由於預計明年業務將下滑，因此債務會很難出售。」