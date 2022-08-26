莫德納指控輝瑞及BioNTech盜用其mRNA新冠疫苗技術

莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 正在對輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 及其德國合作夥伴 BioNTech (BNTX-US) 提起訴訟，指控後兩者在開發美國批准的第一個新冠病毒疫苗時侵犯專利，聲稱它們複製了莫德納在疫情前幾年開發的技術。

Moderna 在周五 (26 日) 的新聞發布會上表示，這起尋求未確定的金錢賠償的訴訟將在麻州的美國地方法院和德國杜塞爾多夫地區法院提出。

莫德納 CEO 班塞爾 (Stephane Bancel) 發表聲明表示：「提起這些訴訟是為了保護我們在新冠疫情前 10 年中開創、投資數十億美元並獲得專利的創新 mRNA 技術平台。」

莫德納以及輝瑞和 BioNTech SE 的合作夥伴，是首批開發新冠病毒疫苗的兩大集團。

不過 10 年前，總部位於麻州劍橋市的莫德納就是信使 RNA (mRNA) 疫苗技術的創新者，該技術使新冠疫苗的開發達到前所未有的速度。

之前需要數年才能完成的審批過程在幾個月內完成，這主要歸功於 mRNA 疫苗的突破；這種疫苗教會人類細胞如何製造會引發免疫反應的蛋白質。

總部位於德國的 BioNTech 與美國製藥巨頭輝瑞合作時，也一直在這塊領域中進行開發。

美國食品和藥物管理局 (FDA) 於 2020 年 12 月首先向輝瑞及 BioNTech 授予新冠疫苗的緊急使用授權 (EUA)，然後一周後再授予莫德納。

莫德納聲稱，輝瑞和 BioNTech 在未經許可的情況下，複製了莫德納在 2010 年至 2016 年期間獲得專利的 mRNA 技術，遠在新冠病毒於 2019 年出現並在 2020 年初全球爆發之前。

在疫情初期，莫德納表示不會強制執行其新冠疫苗專利來幫助其他人開發自有疫苗，尤其是針對低收入和中等收入國家。但在 2022 年 3 月，莫德納表示希望輝瑞和 BioNTech 等公司尊重其知識產權。它表示不會在 2022 年 3 月 8 日之前為任何活動尋求損害賠償。

專利訴訟在新技術的早期階段並不少見。

輝瑞和 BioNTech 已經面臨來自其他公司的多起訴訟，這些公司宣稱其合作開發的疫苗侵犯了它們的專利。輝瑞和 BioNTech 曾表示將大力捍衛自有專利。

例如，德國的 CureVac 也在 7 月在德國對 BioNTech 提起訴訟。BioNTech 發表聲明回應聲稱其產品是原創的。

莫德納還因專利侵權而在美國被起訴，並與美國國立衛生研究院 (NHIH) 就 mRNA 技術的權利存在持續爭議。

在周五的聲明中，莫德納表示輝瑞和 BioNTech 挪用了兩種類型的知識產權。其中一個涉及一種 mRNA 結構，莫德納宣稱其科學家於 2010 年開始開發，並於 2015 年率先在人體試驗中進行驗證。

該公司在聲明中指出，「輝瑞和 BioNTech 將 4 種不同的候選疫苗進行了臨床測試，其中包括避開莫德納的專利項目。然而，輝瑞和 BioNTech 最終決定繼續開發一種與其疫苗具有相同 mRNA 化學修飾的疫苗。」

第二項涉嫌侵權涉及編碼一種全長刺突蛋白，莫德納宣稱其科學家在為導致中東呼吸綜合症候群 (MERS) 的冠狀病毒研製疫苗時，開發出這種蛋白。

雖然 MERS 疫苗從未上市，但它的開發幫助莫德納迅速推出了其新冠病毒疫苗。