偉詮電Q3轉虧EPS -0.15元 探兩年半低點

IC 設計業者偉詮電 (2436-TW) 今 (7) 日公布第三季財報，受客戶拉貨力道趨緩影響，營收規模縮減，加上成本提高及持續投入研發，本業小賺約百萬元，且受業外干擾，第三季營運轉虧，稅後虧損 0.26 億元，每股稅後虧損 0.15 元，探兩年半低點。

偉詮電第三季營收 6.06 億元，季減 8.74%，年減 37.8%，毛利率 27.02%，季減 4.84 個百分點，年減 4.3 個百分點，營益率 0.23%，季減 13.89 個百分點，年減 14.5 個百分點，稅後虧損 0.26 億元，較上季與去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.15 元。

偉詮電前三季營收 22.17 億元，年減 15.73%，毛利率 31.68%，年增 2.8 個百分點，營益率 11.86%，年增 1.28 個百分點，稅後純益則受業外評價損失影響，僅 1.37 億元，年減 75.84%，每股稅後純益 0.78 元。

由於近期 PC 產業持續調節庫存，偉詮電業績也受影響，加上景氣低迷，客戶要求降價，使獲利遭到壓抑，不過，偉詮電看好，第四季隨著庫存持續去化，客戶拉貨力道可望略微回升。

偉詮電 10 月營收 2.27 億元，為近半年來新高，月增 2.97%，年減 30.28%，累計前 10 月營收 24.44 億元，年減 17.32%。