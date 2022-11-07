信驊Q3 EPS 15.83元衝新高 宣布實施庫藏股

BMC 龍頭信驊 (5274-TW) 今 (7) 日公布第三季財報，儘管伺服器需求略有調整，但營收仍創次高，加上業外挹注，拉抬稅後純益創下歷史新高，達 5.99 億元，年增超過 7 成，每股稅後純益 15.83 元，單季大賺超過 1.5 個股本，前三季每股純益 43.13 元，已超越去年全年 38.3 元。

此外，信驊也宣布，為維護公司信用及股東權益，決議自明日起實施庫藏股，買回張數為 60 張，買回區間為 1418-2544 元，若低於該區間價格下限，將繼續買回，金額上限為 1.5264 億元。

信驊第三季營收 13.07 億元，季減 8.29%，年增 39.19%，毛利率 64.62%，季減 0.56 個百分點，年減 0.86 個百分點，營益率 45.33%，季減 3.38 個百分點，年減 1.62 個百分點，稅後純益 5.99 億元，季增 6.21%，年增 74.12%，每股稅後純益 15.83 元。

信驊前三季營收 38.83 億元，年增 49%，毛利率 65.19%，年增 0.22 個百分點，營益率 47.18%，年增 2.81 個百分點，稅後純益 16.3 億元，年增 82.53%，每股稅後純益 43.13 元。

展望後市，信驊認為，第四季隨著 Mini BMC(BIC) 正式放量，營收可望優於第三季，達原先目標，明年隨著新平台問世，加上新晶片單價可提升 20%，營運展望不悲觀。

另外，信驊先前因在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 沒有拿到足夠的產能，本身庫存僅 1 個月，由於提供客戶協調訂單出貨時程的服務，整體庫存水位相當健康。