〈IC設計併購〉偉詮電溢價14%收購陞達科過半股權 布局伺服器散熱市場

偉詮電 (2436-TW) 今 (27) 日召開重訊記者會，財務長郭幸容宣布，經董事會同意，擬以每股 72.9 元公開收購陞達科技 (4945-TW) 普通股，溢價約 14.26%，最低收購數量 1352.2 萬股，佔其已發行股份約 45%，最高收購數量 1532.4 萬股，約 51%，收購金額上限約 11.2 億元。

董事長林錫銘補充，此次收購資金 7 億元為自有資金、銀行借款 4.2 億元，公開收購期間則是自 7 月 29 日至 8 月 17 日，共計 20 日。

郭幸容指出，陞達科專精無刷馬達控制晶片，在伺服散熱風扇應用為業界主要供應商，此領域也是偉詮電近年積極耕耘的重點之一，雙方在技術與產品有高度加乘效果，且又有極低的客戶重疊率，預估透過此收購案，可讓彼此擁有極佳基礎，搶攻高速成長的資料中心需求。

林錫銘表示，此次收購尤其對後段晶圓採購、封裝及測試等，都可以給標的公司相當的幫助，如果可以成就的話，對雙方都是很好的事情，且財報合併後，營收與 EPS 都會馬上增加，樂觀看待效益很快可以顯現。

林錫銘認為，IC 設計產業面對競爭持續加劇，同業透過整併或任何形式的策略合作，是不可避免的趨勢，看好此次收購結合雙方研發資源、銷售渠道與後段運營，發揮經濟規模的效益，在日益競爭且變化快速的半導體市場，進一步提升競爭力。

林錫銘表示，此次收購後對後段晶圓採購、封裝及測試等，都可以給標的公司相當的幫助，對雙方都是很好的事情，且財報合併後，營收與 EPS 都會馬上增加，樂觀看待效益很快可以顯現。

偉詮電也期望有這機會進入董事會，藉由主導控制權發揮更大效益，目前則沒有計畫收購更多股權，仍會維持陞達科作為獨立運營的公司、也不會下市，並希望目前員工都留任。

展望下半年，林錫銘坦言，第二季需求下來後，第三季訂單能見度還是不高，但預期第四季經歷庫存去化後，需求可望回溫，也已規劃明年產能會再較今年增加。

總經理林崇燾也補充，偉詮電未來除了有機成長外，也會不斷尋找併購或策略合作機會，達到成長目標，相信透過整併與合作達成 1+1 大於 2 的效益。