玉晶光上半年獲利年增75.91% 每股純益6.22元

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (12) 日公布財報，第二季稅後純益 3.74 億元，每股純益 3.32 元，累計上半年稅後純益 7 億元，年增 75.91%，每股純益達 6.22 元。

玉晶光主管指出，2022 年以來獲利成長，主要是良率提升及產品組合改善。

玉晶光第二季營收爲 29.11 億元，毛利率爲 37.39%，季增 6.4 個百分點，年增 7.14 個百分點，稅後純益爲 3.74 億元，季增 14.52%，增年增 2.16 倍，單季每股純益 3.32 元。

玉晶光 2022 上半年營收 62.92 億元，毛利率爲 33.93%，年增 0.95 個百分點，上半年稅後純益達 7 億元，年增 75.91%，每股純益達 6.22 元。

玉晶光 7 月營收表現也亮眼，達 19.46 億元，爲歷年同月新高，也是近 9 個月來單月高點，月增 68.91%，年增 18.1%，前 7 月營收 82.1 億元，年增 21.49%。

玉晶光 7 月營收走高，主要是進入傳統旺季，帶動營收較上月大幅成長，8、9 月業績至目前需求還是旺盛，但最後仍要看客戶拉貨。

玉晶光董事長陳天慶看好手機鏡頭產能擴充，及主要客戶增加的訂單，預期今年手機鏡頭出貨將超越去年，看好下半年進入旺季，若市場未出現重大變化，營收將超越去年同期，玉晶光去年下半年營收為 116.33 億元。