致伸10月營收62.6億元 探8個月低點

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 受中國十一長假與 PC 與消費性產品需求疲弱影響，10 月營收降至 62.6 億元，探 8 個月來低點，月減 16.9%、年減 9%；前 10 月營收 667.7 億元，續創同期新高，年增 14.8%。

致伸強調，雖然 10 月營收呈現年減，不過產品組合優化帶動毛利提升，加上新台幣貶值匯率挹注，10 月獲利年增幅仍將高於前三季獲利年增幅。從產品線來看，視覺影像產品中，車用 ADAS 與 B2B 相關應用相機維持高成長、商用設備需求回溫；聲學產品受惠專業聲學比重提升，抵銷疲弱的消費聲學產品需求。

展望本季，致伸表示，營收將比第三季下滑、持平去年同期，獲利則在產品優化與新產品達到經濟規模，優於去年同期，其中，安全監控與智慧家庭等新產品將陸續推出新案，有顯著的營收貢獻、車電與工業物聯業績，將抵銷消費等疲弱的需求，今年全年獲利成長幅度有望高於營收。

致伸第三季稅後純益 8.78 億元，季增 23.4%、年增 30.6%，每股純益 1.95 元；前三季純益 21.4 億元，年增 19.7%，每股賺 4.77 元，單季、累計獲利雙創新猷。營收比重方面，資訊產品占 42%、智慧生活產品占 33%、車電 / 工業互聯網 (AIoT) 等相關產品占 25%。