盤中速報 - 四維航(5608)急拉3.23%報23.9元，成交14,631張

四維航(5608-TW)近5分K漲速3.23%，07日13:20報23.9元，成交14,631張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
四維航(5608-TW)近5日股價下跌5.76%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲1.72%。台灣加權指數上漲1.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+494 張
- 外資買賣超：+560 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-66 張
- 融資增減：+1,592 張
- 融券增減：+8,321 張
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AI優化後報酬率
+20.21%
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原投組報酬率
+13.50%
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投組標的成分
40%
3207
20%
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20%
2468
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10%