盤中速報 - 四維航(5608)股價大漲至23.65元，漲幅達7.01%

四維航(5608-TW)07日13:20股價上漲1.55元，報23.65元，漲幅7.01%，成交14,242張。

四維航(5608-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。船舶運送業。船舶及其零件批發/零售業。

近5日股價下跌5.76%，台灣加權指數上漲1.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+494 張
  • 外資買賣超：+560 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-66 張
  • 融資增減：+1,592 張
  • 融券增減：+8,321 張

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