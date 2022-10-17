盤中速報 - 四維航(5608)股價急跌至23.5元，跌幅達7.11%

四維航(5608-TW)17日09:53股價下跌1.8元，報23.5元，跌幅7.11%，成交1,821張。

四維航(5608-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。船舶運送業。船舶及其零件批發/零售業。

近5日股價下跌10.28%，台灣加權指數下跌4.19%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+498 張
  • 外資買賣超：+458 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+40 張
  • 融資增減：-602 張
  • 融券增減：-387 張

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