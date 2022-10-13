盤中速報 - 四維航(5608)股價急跌至24.2元，跌幅達7.28%

四維航(5608-TW)13日12:27股價下跌1.9元，報24.2元，跌幅7.28%，成交3,910張。
四維航(5608-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。船舶運送業。船舶及其零件批發/零售業。
近5日股價下跌6.12%，台灣加權指數下跌5.22%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+962 張
- 外資買賣超：+1,036 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-74 張
- 融資增減：-181 張
- 融券增減：+15 張
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