NABE調查：美企銷售下滑程度 接近過去經濟衰退水準

全美商業經濟協會 (NABE) 的調查報告顯示，美國企業銷售的降幅，創下 2020 年新冠肺炎防疫封鎖以來新高，並且正接近過去幾次經濟衰退時相應的水準。

報告指出，美國企業營收淨上升指數 (NRI)，在今年 10 月跌至 36，遠低於 2021 年 4 月創下的高點 74。NRI 是回報銷售上揚的受訪廠商比例減去回報下滑比例。

NABE 總裁 Julia Coronado 表示，這並不意味多數企業都預測營收會下降，但是，目前的數據水準足以令人擔憂。NABE 自 1980 年代以來，就持續追踪相關數據。

NABE 商業狀況調查主席 Jan Hogrefe 表示，大約三分之一受訪廠商表示，自家公司第三季營收增加，低於去年底的近三分之二。

NABE 先前的調查顯示，逾半數受訪企業認為，美國經濟在未來 12 個月陷入衰退的可能性超過 50%，且另外 11% 受訪者認為經濟已陷入衰退。

調查也顯示，約 33% 受訪者表示，過去 3 個月自家公司的就業率有所提高，低於 7 月調查中的 38%。另外，僅有 22% 受訪者預計未來 3 個月會增加員工人數，較年初的 50% 有所下降。

聯準會 (Fed) 先前發布的轄區經濟調查報告「褐皮書」也顯示，由於對需求疲軟擔憂日益加劇，受訪的企業聯繫人對經濟前景變得更加悲觀。