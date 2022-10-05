Jefferies：美元至少高估20% 美企併購海外業務潮將至

投資銀行 Jefferies 發布報告表示，美元升值將有助於一些美國企業低價收購外國企業。

美國企業的資產負債表從未如此充裕。 Jefferies 表示，英國、日本和歐洲企業的估值也處於最低水準，但卻擁有高自由現金流和淨現金市值。現金佔市值比重 (Cash to Market Cap) 用以衡量公司的流動性和財務穩定性。

Jefferies 表示，與同為已開發國家的貨幣相比，美元至少被高估 20%，這可能會戴起一波企業併購熱潮。

Jefferies 全球股票策略師 Sean Darby 表示：「我們認為這將成為 M&A(併購) 的主要推動力之一，因為昂貴美元在手的美國企業，打算利用這種幣值錯配來收購海外業務，這並非我們首次暗示併購熱潮正要席捲而來。」Darby 該報告名稱為《全球資產配置：共識破壞者：即將到來的併購熱潮 (II)》。

Darby 表示，現金佔市值比重是估值的一種指標。總體而言，美國企業的現金佔市值比重較低，意味他們相較昂貴，而相比之下，歐洲企業的現金佔市值比重較高，這意味著這些公司相對便宜。

Darby 指出，S&P 500 指數中的企業擁有 1.34 兆美元的現金總額，而美元兌日元、歐元和英鎊具有吸引力。

然而，企業也需要產能，而且在地緣政治較敏感的國家進行離岸建設並不容易。Darby 提到，有大量上市公司具有高淨現金佔市值比重。

Jefferies 指名，英國 FTSE 100 指數中 (不包括金融股) 的這 5 檔股票在未來 12 個月內遠期淨現金佔市值比重最高：

英國最大住宅物業開發公司 Barratt Developments (BDEV-UK) 英國住宅開發商 Persimmon (PSN-UK) 英國住宅開發商 Taylor Wimpey (TW-UK) 英國最大的體育 & 時尚零售公司 JD Sports Fashion (JD-UK) 英國最大的煤氣供應商 Centrica (CNA-UK)

Darby 認為，這些國家的這些企業是非常便宜的收購標的。