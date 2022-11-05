〈貴金屬盤後〉金、銀周線收紅 中國清零政策傳將鬆綁 銅價一日漲逾7% 

黃金和白銀期貨周五 (4 日) 連袂上漲，原因是美國 10 月非農就業報告好壞參半，導致美元回軟。銅和多種工業金屬應聲大漲，市場謠傳，中國的防疫清零政策即將鬆綁。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 45.70 美元或 2.8%，報每盎司 1676.60 美元。

黃金期貨本周共上漲 1.9%，扭轉上周下跌近 0.7% 的頹勢。

美國周五公布，10 月非農就業人口新增 26.1 萬人，優於市場預估的 20.5 萬人，卻仍是 2021 年 4 月以來最小增幅。

非農數據公布後，美元走軟，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1.9% 至 110.81，使美元計價的貴金屬悉數上漲。不過美債殖利率仍攀高，導致黃金等不孳息資產的漲幅受到抑制。

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說，黃金在非農報告公布後漲幅擴大，一些評論認為，這是一份「金髮姑娘」報告，代表美國經濟不過熱也不過冷。也就是說，這份報告未強到促使聯準會 (Fed) 更積極緊縮，但也沒有弱到讓人擔憂美國經濟衰退。

不過，Wolfpack 資本公司投資長 Jeff Wright 認為，黃金走勢下行的機率仍偏高。他指出，黃金已在 1600 美元以上盤整一段時間，目前找不到迫切理由加碼黃金，但也沒有理由清倉。

市場期待 Fed 政策轉鴿，例如 12 月從升 3 碼改為升息 2 碼 (50 個基點)，但 Fed 已經多次表明，就算就業市場轉弱，也必須壓制通膨。

Fed 本周三連四度升息 3 碼，將聯邦資金利率升到 3.75-4.00%。鮑爾在記者會中說，儘管未來升息幅度可能縮小，但終點利率可能高於預測，打破不久後將停止升息的揣測。

波士頓聯準銀總裁柯林斯 (Susan Collins) 周五表示，現在揣測利率最高可能升到哪個水準，還言之過早。

銅期貨價周五狂催油門，工業金屬悉數上漲，因市場謠傳中國可能將放寬嚴格的防疫政策。

彭博周五引述消息人士報導，中國政府正在研擬取消「航班熔斷」禁令，顯示北京正在尋找減緩清零政策衝擊的方法。

彭博報導，不願具名人士說，中國國務院最近要求民航監管機關等政府單位為結束所謂的「熔斷機制」做好準備。根據「熔斷機制」的規定，政府可要求航空公司暫時禁止飛行特定航班一至兩周，具體取決於業者帶入中國的陽性乘客人數。香港已於 7 月終止類似機制。

Insignia 顧問公司研究主任 Chintan Karnani 表示，如果銅價保持堅挺，中國、印度和整個亞洲下周將出現良好的實體需求。他預測，有意買進實體銅礦的買家為了確認價格漲勢能否延續，將等待好幾天再決定是否買入。

Comex 金屬商品交易