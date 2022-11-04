業成Q3三率三升EPS 4.58元創九季新高 前三季每股賺8.07元

觸控模組廠業成 GIS-KY(6456-TW) 今 (4) 日公布第三季財報，受惠客戶平板新品上市、筆電動能延續，單季三率三升，純益達 15.46 億元，季增 87.97%、年增 2.97%，每股純益 4.58 元，為近九季高點，前三季純益 27.28 億元、年減 11.8%，每股純益 8.07 元。

業成第三季營收 355.09 億元，季增 22.4%、年減 1.83%，毛利率 10.51%，季增 0.69 個百分點、年增 0.83 個百分點，營益率 4%，季增 1.21 個百分點、年增 0.25 個百分點，稅後純益 15.46 億元，季增 87.97%、年增 2.97%，淨利率 4.35%，季增 1.52 個百分點、年增 0.2 個百分點，每股純益 4.58 元，為近九季高點。

業成今年前三季營收達 926.54 億元、年減 5%，毛利率 9.41%、年增 0.26 個百分點，營益率 2.7%、年增 0.2 個百分點，稅後純益 27.28 億元、年減 11.8%，每股純益 8.07 元。

業成表示，雖然 8 月中國子公司受當地封控影響，但整體第三季在嚴格管控成本、產品組合較佳下，三率均優於上季，展望第四季，預期平板、筆電動能仍將延續，營運可望維持高檔。

業成今日也公布 10 月營收，達 124.38 億元，月減 0.94%、年增 32.99%，連五個月站穩百億元，今年前 10 個月營收達 1050.93 億元，年減 1.7%。

另外，業成今日董事會也分別核准子公司業泓科技、英特盛科技新增資本支出預算案，將分別投資 7.98 億元、1.09 億元，合計約 9.07 億元，主要用於指紋辨識產能、廠務擴建需求。