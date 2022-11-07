盤中速報 - 承啟(2425)股價大漲至26.3元，漲幅達7.13%

承啟(2425-TW)07日09:28股價上漲1.75元，報26.3元，漲幅7.13%，成交1,645張。
承啟(2425-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一。電腦零組件、週邊設備製造加工及買賣。
近5日股價上漲2.29%，台灣加權指數上漲1.86%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+122 張
- 外資買賣超：+121 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+13 張
- 融券增減：-9 張
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