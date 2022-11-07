盤中速報 - 承啟(2425)急拉2.38%報25.8元，成交1,216張

承啟(2425-TW)近5分K漲速2.38%，07日09:16報25.8元，成交1,216張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
承啟(2425-TW)近5日股價上漲2.29%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.97%。台灣加權指數上漲1.86%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+122 張
- 外資買賣超：+121 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+13 張
- 融券增減：-9 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+12.24%
$11,224
原投組報酬率
+6.80%
$10,680
投組標的成分
40%
3207
20%
6153
20%
2468
10%
3289
10%