盤中速報 - 映泰(2399)急拉4.07%報14.1元，成交2,053張

映泰(2399-TW)近5分K漲速4.07%，07日09:21報14.1元，成交2,053張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

映泰(2399-TW)近5日股價上漲1.95%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.97%。台灣加權指數上漲1.86%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,243 張
  • 外資買賣超：+1,243 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-639 張
  • 融券增減：-113 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+18.83%

$11,883

原投組報酬率

+9.45%

$10,945

投組標的成分

  • 40%

    耀勝

    3207

  • 20%

    嘉聯益

    6153

  • 20%

    華經

    2468

  • 10%

    宜特

    3289

  • 10%

    富蘭克林黃金基金美元A股

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞