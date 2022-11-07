盤中速報 - 映泰(2399)股價大漲至14.1元，漲幅達7.63%

映泰(2399-TW)07日09:21股價上漲1元，報14.1元，漲幅7.63%，成交1,902張。
映泰(2399-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板。工業電腦。電腦VGA 卡。
近5日股價上漲1.95%，台灣加權指數上漲1.86%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,243 張
- 外資買賣超：+1,243 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-639 張
- 融券增減：-113 張
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