盤中速報 - 映泰(2399)急拉2.29%報13.45元，成交3,216張

映泰(2399-TW)近5分K漲速2.29%，27日09:08報13.45元，成交3,216張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價下跌0.77%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.6%。台灣加權指數下跌1.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,158 張
- 外資買賣超：-1,185 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+27 張
- 融資增減：+542 張
- 融券增減：+166 張
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+29.39%
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原投組報酬率
+20.94%
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投組標的成分
40%
6104
20%
6279
20%
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