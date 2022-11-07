【袁志峰專欄】人民幣滙率反彈，港股短線看好

今日推介 - 中金公司 (3908), 上日收市 $11.78

1) 股市前景

人民幣滙率反彈及預期中國放寬防疫措施提振市場情緒，上周五港股急漲，升勢全面，恒指盤中曾漲逾 1100 點，大市成交額較上月日均值增長 80%，創 7 月以來新高。南向資金維持高額淨流入，買盤積極。全星期計，恒指及恒生科指升 8.7% 及 15.6%，上証指數及深証成指升 5.3% 及 7.6%，標指及納指跌 3.3% 及 5.6%；美元指數持平，人民幣兌美元升值 0.9%，美國 10 年期債息由 4.01 厘上揚至 4.16 厘。

德國總理訪華預示中國對外開放的政策不變，雖然中國防疫措施會否短期內放寬並不明確，但港股於 9 及 10 月經歷股災式暴跌後，恒指已見階段性低位，估值吸引，伴隨市場信心逐漸回穩，估計年底前將震盪走高。

今天推介是中金公司 (3908) — (1) 中國投資銀行龍頭股之一，7 月以來股價跌 30%，跑輸恒指 4%，主要受 A 股回調及供股消息影響，公司早前建議 A 股及 H 股供股，每 10 股供 3 股，發行不超過 14.48 億股，集資不超過 270 億元人民幣。(2) 今年首 9 個月，盈利及每股盈利同比跌 19% 及 22%，投資收益大幅倒退是主要原因。截至 6 月底，賬面值為 16.9 元人民幣，現價對應市賬率 0.65 倍，估值便宜。(3) 近日 A 股做好，成交有增加趨勢，估計利好中資券商股。建議買入，目標價 13.0 港元，止損價 11.0 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 103 點，已是全日低位，早盤單邊上行，午後最多曾漲 1174 點，尾市回吐，收報 16161 點，升 821 點或 5.4%。成交額按日增 91% 至 1886 億元，10 月份日均成交額 1045 億元。港股通南向資金淨買入 60 億元，騰訊 (700)、藥明生物 (2269) 及美團 (3690) 錄得 16.6、7.9 及 6.3 億元淨買入。恒生國指 ETF(2828) 錄得 4.0 億元淨賣出。11 月以來累積淨買入 288 億元，10 月淨買入 738 億元。全周計，恒指升 8.7%。

藍籌股 72 升 1 跌。碧桂園服務 (6098) 升逾 15%，為跌幅最大藍籌。吉利汽車 (175)、京東 (9618) 及李寧 (2331) 升逾 12%。阿里 (9988)、藥明生物 (2269) 及海底撈 (6862) 升逾 10%。碧桂園 (2007) 及華潤置地 (1109) 漲逾 9%。中國海外發展 (688)、龍湖集團 (960)、安踏體育 (2020) 及中國平安 (2318) 升逾 8%。中國人壽 (2628)、港交所 (388) 及蒙牛乳業 (2319) 升逾 7%。電能實業 (6) 跌 1%，是唯一下跌藍籌。

恒生科指升 7.5%，收報 3264 點，成份股 28 升 2 跌。大型科技領漲，快手 (1024)、京東 (9618) 及阿里 (9988) 漲 16%、13% 及 11%，騰訊 (700)、網易 (9999) 及百度 (9888) 升 8%-9%。小鵬汽車 (9868)、蔚來 (9866) 及理想汽車 (2015) 漲 18%-24%，為表現最佳成份股。嗶哩嗶哩 (9626) 及攜程 (9961) 升 17% 及 12%。眾安在線 (6060)、閱文集團 (772)、商湯 (20) 及海爾智家 (6690) 升逾 7%。金蝶國際 (268) 及金山軟件 (3888) 跌 1%，是唯一下跌成份股。全周計，恒生科指升 15.6%。

板塊方面，大型科技、電動車、汽車、內房、物管、體育用品、餐飲、內險、鋼鐵及火電股跑贏大市，漲幅居前。吉利汽車 (175) 及長城汽車 (2333) 升逾 12% 及 11%。綠城中國 (3900)、越秀地產 (123) 及新城發展 (1030) 升 11%-18%。世茂服務 (873)、融創服務 (1516) 及旭輝永升服務 (1995) 升 13%-19%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 升逾 10% 及 9%。華潤電力 (836)、華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 升 7%-9%。鞍鋼 (347) 及馬鋼 (323) 升逾 9%。

周五上証指數平開，早盤單邊上行，午後窄幅震盪，最多曾漲 2.8%，收報 3070.80 點，升 2.4%。深証成指跌升 3.2%，科創 50 指數升 2.4%。滬深兩市總成交約 10800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 1900 億元。滬深股通北向交易轉淨買入 100 億元，11 月以來累積淨買入 40 億元，10 月淨賣出 573 億元。全周計，上証指數升 5.3%，深証成指升 7.6%。

3) 宏觀 / 行業訊息

港滙偏軟，觸發 7.85 兌每美元的弱方兌換保證，金管局在紐約時段承接 30.54 億港元沽盤，沽出美元，以捍衞本港聯繫滙率制度。周二，本港銀行體系結餘將減少至 969.77 億港元。(信報)

澳門政府發表明年財政年度預算案，預計隨着內地有序恢復來澳旅行團及電子簽注等，預計來澳旅客數量會重拾升軌，明年博彩毛收入將有 1300 億澳門元。(信報)

美國勞工部公布，10 月份非農業職位增長由 9 月向上修訂後的 31.5 萬個，放緩至 26.1 萬個，但好過預期升 19.3 萬個，期內失業率上升 0.2 百分點，至 3.7%，高過預計的 3.6%。至於 10 月平均時薪按年升幅由 9 月的 5%，放慢至 4.7%，而就業參與率降 0.1 百分點至 62.2%。(信報)

4) 個股訊息

港交所 (388) 公布的股權披露顯示，巴郡於上周二再在場內出售 329.7 萬股比亞迪 H 股，每股平均作價約 169.8657 元，套現約 5.6 億元，最新 H 股持股量由原來的 18.22%，減少 0.3 個百分點至 17.92%。(信報)

中國海外發展 (688) 公布，10 月合約物業銷售金額約 312.91 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年上升 15.1%。今年首 10 個月，累計合約物業銷售金額約 2325.94 億元，按年下跌 23.1%。(信報)



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