市場傳言仍寄望中國放鬆防疫限制 人民幣升至一周新高

人民幣兌美元匯率周五 (4 日) 反彈至一周高位，市場高度期待，北京當局可能放鬆一些嚴格的防疫限制，從而幫助經濟復甦。

開市前，中國人民銀行設定中間價為 7.2555，比前日的定盤價 7.2472 低 83 個點，是自 2008 年 1 月 22 日以來的最低水準。

現貨市場在岸人民幣兌美元開盤報 7.3140，隨後觸及一周高點 7.2340，再回落至 7.2511 附近。

一家外資銀行的交易員表示，「這幾天謠言四起，但市場真的希望會有所放鬆。」

澳盛銀行分析師發布報告指出，官方依然堅持清零政策，因此對中國經濟的前景保持謹慎，直到出現一些放鬆跡象。

與此同時，中國單日新增本土新冠感染病例升至 5 月初以來的最高，南方工業重鎮廣州的疫情繼續加劇，衛生官員本周的講話顯示，中國並未打算調整對疫情的零容忍做法。

澳盛銀行報告認為，隨著經濟投資組合的關鍵人事變動即將到來，投資者保持謹慎。他們預計，在美元見頂或國內動態發生變化之前，人民幣將維持在 7.35 附近的區間波動。

在未來八周左右，中共將在多個高層會議上確定 2023 年及以後的政策重點。其中最關鍵的是 12 月初的政治局會議，將為未來的經濟政策定下基調。

儘管周五上漲，但人民幣似乎將連續第四周下跌，一些分析師將此歸因於經濟持續疲軟。

RBC Capital Markets 的分析師指出，中國國內重振經濟的壓力可能會增加，表明匯率可能會進一步貶值，以幫助提振經濟。他們將人民幣兌美元的年終預測，從之前的 7.20 下調至 7.35。