賣壓再現！離岸人民幣匯價跌至歷史低點

離岸人民幣匯價連續第二天回落，觸及 2010 年 8 月離岸人民幣啟動交易以來最低點，原因是美元走強和美債殖利率飆升，導致人民幣匯率承壓。

離岸人民幣匯率周三（19 日）紐約盤一度下跌 0.7%，貶至人民幣 7.2744 元兌 1 美元，改寫歷史新低，周四亞洲盤盤中報 7.2665 元。在岸人民幣周三收盤下跌 0.42% 至人民幣 7.2279 元，為 2008 年 1 月以來最低紀錄。

美國 2 年期和 5 年期公債殖利率周三盤中均升至 15 年高點。

投資人對中國股票的保守心態，也可能蔓延至匯市。本周來，中國 A 股和中概股面臨賣壓，表現落後全球其他指數。那斯達克金龍中國指數周三收盤重挫 7.09%。

北京周二本土新增確診病例衝上四個月高峰，引發投資人擔憂政府可能加強防疫措施。

中共中央總書記習近平周日為「清零」政策辯護，也未提出「清零」政策退場時間表。中共宣傳機器在「二十大」揭幕前聲稱：「堅持『動態清零』，較好地平衡了疫情防控和經濟社會發展之間的關係，能夠讓我們用最小的代價，實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。」

SPI Asset Management 公司管理合夥人 Stephen Innes 說：「對於亞洲貨幣而言，人民幣疲弱一直是令人擔憂的預警信號。」