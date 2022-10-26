路透：中國國有銀行拋匯 支撐人民幣

在人民幣匯率觸及 2007 年 12 月以來最低價位之際，知情人士透露，中國國有銀行周二（25 日）尾盤在離岸、在岸市場拋售美元，支撐人民幣匯價。

路透報導，消息人士表示，國有銀行周二在離岸、在岸市場拋售美元，在紐約早盤出手支撐人民幣。知情人士說，大型銀行國內分行在倫敦或紐約交易時段進行境內交易，是不尋常舉動。

近日離岸人民幣頻頻改寫歷史新低，原因是美元走強，以及投資人擔憂中國經濟放緩。離岸人民幣匯價周三盤中報人民幣 7.2823 元兌 1 美元。

中國國有銀行通常代表中國人民銀行（央行）在匯市進行交易，但國有銀行也可自己進行交易，或為企業客戶執行交易。

中國監管機關一直在努力遏止人民幣貶勢。央行與外匯局周二發布公告，決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從 1 上調至 1.25，允許企業從海外借入更多資金，引導更多外國資本流入中國，力圖穩定人民幣匯率。

央行和外匯局並宣示，要深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導人民幣匯率保持在合理均衡水準。

路透周二報導，消息人士透露，外匯局緊急調查部分銀行，以了解他們在匯市的布局，以及銀行對市場的看法。外界認為，此舉也有提醒不要放空人民幣的用意。

展望未來宏觀政策趨勢，植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，在本季至明年初，為避免人民幣出現更大幅度貶值，並帶來金融風險和經濟下行壓力，中國須保持穩健貨幣政策，不宜再進行不必要寬鬆調整。