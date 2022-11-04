市場盼中國鬆綁清零 劉鶴穩經濟 港股、A股大漲

香港恒生指數周五（4 日）早盤大漲近 6%，恒生國企指數有望寫下 2015 年來最大單周漲幅，A 股三大指數盤中漲幅也都超過 2%，原因是投資人仍期待中國政府鬆綁「清零」政策，中國「經濟沙皇」劉鶴也指示要保持宏觀經濟穩定。

恒生指數周五盤中飆漲近 6%，恒生科技指數驟漲逾 8%，恒生國企指數勁揚逾 6%，本周來勁漲約 10%。A 股三大指數盤中漲幅均超過 2%。

投資人仍在議論北京是否可能放寬「清零」政策。思睿集團合夥人兼首席經濟學家洪灝日前在推特發文表示，「聽聞」中國設立復工委員會，由中央政治局常委王滬寧領軍，正在檢視美國、香港及新加坡的疫情數據，以評估各種重新開放情境，目標是明年 3 月重新開放。

彭博報導，另一份未經證實的文件顯示，中國官員定周五開會，將宣布一系列調整，包括縮短強制隔離天數。

United First Partners 亞洲研究部門主管唐越（Justin Tang）說，多頭與空頭勢力仍在拉鋸，短期內股市將維持這種狀態，直到投資人了解中共新領導班子是否會推出更多對市場友善的政策。

王滢等摩根士丹利策略師也表示，預料近期市場波動將保持在高檔，原因包括北京鬆綁防疫政策消息，以及在中共中央經濟工作會議登場前的潛在政策真空。

與此同時，劉鶴周五在《人民日報》發表〈把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來〉一文，他宣示要著力保持宏觀經濟穩定，加強和改善宏觀調控，做好宏觀政策跨周期設計和逆周期調節。