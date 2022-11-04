〈台股盤後〉台塑三寶助攻甩尾衝破萬三 險守五日線

美股周四 (3 日) 再震盪收黑，拖累台股今 (4) 日表現，電子三雄同步承壓，指數早盤一度大跌逾百點，不過，在金融權值股、航運三雄撐盤下，盤中跌幅收斂，午盤後資金拉抬台塑三寶等傳產權值股，指數翻紅衝破萬三，終場上漲 40.11 點，收在 13026.71 點，成交值 1753.17 億元，險守五日線並重返月線，周線中止連三黑。

觀察電子權值股表現，受美股科技股走弱拖累，電子三雄同步倒地，終場跌幅各約 0.5%，其中台積電下挫 0.52%，收 382 元，鴻海險守百元大關、收 100.5 元，聯發科則收在 597 元。日月光投控、台達電、大立光、欣興同步收紅，聯電、研華則收黑。

金融權值股獲資金青睞，合庫金漲 3%，華南金勁揚 2%，中信金、開發金、第一金、兆豐金、永豐金等，漲幅都超過 1%。

全球運價反轉，航運股成狙擊標的，台驊控股董事長顏益財昨日直言，市場對海運展望過度悲觀，激勵航海王今日群起表態，台驊投控、台船狂飆漲停，慧洋 - KY 也大漲逾 6%，裕民、中櫃、長榮、四維航漲幅都超過 2%。航空雙雄也同步飆漲，長榮航大漲 7%，華航也漲超過半根停板。

中小型生技族群活蹦亂跳，高端疫苗保護效益獲專家認同，直奔漲停，基亞也同步亮燈，永日、台微醫漲幅都超過 6%，浩鼎、醫揚、合世、杏國等，均上漲超過 2%。

法人指出，考量市場仍在消化美國聯準會 (Fed) 釋出的譍派訊息，台股短線走勢恐持續偏弱震盪，多空力道在萬三關卡上演攻防戰，預估題材股將較有表現空間。

