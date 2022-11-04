〈焦點股〉航海王揚帆 台驊庫藏股發威奔漲停

台驊投控 (2636-TW) 董事長顏益財喊話運價有望止跌回升，董事會更通過庫藏股計畫，擬買回 1 萬張股票，台驊投控股價今 (4) 日應聲攻上漲停，達 66.7 元，站上月線，台船 (2208-TW) 同步亮燈漲停，航運類股指數盤中勁揚 2.6%，成為盤面多頭指標。

航運股今天吸引買盤進駐，台驊投控衝上漲停板 66.7 元，收復月線，為近 1 個月新高，散裝航運股慧洋 - KY(2637-TW) 也大漲逾半根，最高來到 55.7 元，漲幅達 8.36%，四維航、裕民、新興、台航等也有 1-3% 不等的漲幅。

貨櫃三雄方面，長榮開低走高，盤中勁揚近 3%，來到 139 元，陽明、萬海同步翻紅，在盤上表現，最高分別來到 61.8 元、68.1 元。

顏益財昨 (3) 日表示，隨著廠商庫存持續消化，終端需求逐步增加，加上中國出貨緩步提升，預期年底、春節前傳統出貨旺季帶動下，運價將有機會見到止跌或回升。

此外，台驊投控公布第三季財報，前三季純益年減 17.4%，每股純益 17.15 元，台驊投控董事會也通過 2022 年上半年盈餘分配案，每股分派現金股利 5 元，並宣布執行買回 1 萬張的庫藏股計畫，買回區間價格為 43-94 元，捍衛股東權益。