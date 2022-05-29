韋僑醫療應用電子標籤訂單強 年底完成遷廠因應

電子標籤廠韋僑 (6417-TW) 醫療應用接單強勁 ，客戶長期訂單將在 2022 年挹注強勁動能，去年營收 10.88 億元創新高，今年預估將成長至少 20%，韋僑今年也將完成遷入台中大里自建新廠集中生產，可望挹注獲利成長。

韋僑醫療應用接單強勁，董事長曾穎堂對目前營運接單以「萬里無雲」形容，以實際的營運數據來看，韋僑 4 月營收以 1.02 億元改寫歷史新高，前 4 月營收也達 3.66 億元，年增 12.66%。

曾穎堂指出，目前訂單來看，5 月及 6 月訂單都滿載，就整體客戶訂單狀況來看，韋僑所獲的強勢成長訂單都是確定訂單，即便是個別客戶可能有特殊因素干擾，但訂單也只是遞延而不會消失，今年營收成長態勢確立。

韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料，隨著工業 4.0 擴大出貨持續成長，醫療耗材市場需求暢旺，韋僑醫療應用長單接單強勁。

RFID 電子標籤運用在智慧醫療耗材產品，包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，能從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。韋僑智慧醫療耗材應用去年營收占比 25%，今年第一季仍維持 25% 。

韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，目前也在開發附加 RFID 標籤上的溫度感知功能，有助冷鏈物流運輸管理，公司並與紡研所合作，開發紡品本身的辨識功能，可應用在半導體業無塵衣，有助於產品耐洗滌易辨識等功能。

韋僑目前生產線採分散租用 4 處廠房方式生產，公司斥 3.15 億元購置台中市大里仁化工業區內約 1370 坪建廠土地，規劃總投資 13 億元設立的新廠預計第三季後完工，預計 11 月完成遷廠，將用於擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產。

曾穎堂說，韋僑確定將在 6 月透過增聘 30 名人力解決，對於年底因遷廠可能對產能的短期干擾，第二季起已加速生產儲備出貨量。