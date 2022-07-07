韋僑Q2營收3.11億元創新高 下半年新廠完工挹注獲利

電子標籤廠韋僑 (6417-TW) 醫療應用接單強勁，客戶長期訂單今年持續挹注動能，今 (7) 日公布 6 月營收達 1.03 億元改寫次高，僅次上月的 1.05 億元新高紀錄，第二季營收也站穩 3 億元大關，以 3.11 億元創單季新高。

韋僑目前生產線採分散租用 4 處廠房生產，斥 3.15 億元購置台中市大里仁化工業區內約 1370 坪建廠土地，規劃總投資 13 億元設立的新廠預計第三季後完工，預計 11 月完成遷廠，將擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產。

韋僑 6 月營收 1.03 億元，月減 1.49%，年增 13.48%，第二季營收 3.11 億元，創新高，季增 18.17%，年增 20.38%，上半年營收 5.74 億元，年增 15.02%。

韋僑今年預估營收將成長至少 20%，今年完成遷入自建新廠集中生產，可望挹注獲利成長，其中醫療應用接單最強勁。

韋僑董事長曾穎堂指出，5、6 月都是滿載生產，就整體訂單狀況來看，韋僑所獲的強勢訂單都是確定訂單，即便是個別客戶可能有特殊因素干擾，但訂單也只是遞延而不會消失，今年營收成長態勢確立。

韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料，隨著工業 4.0 擴大出貨持續成長，醫療耗材市場需求暢旺，韋僑醫療應用長單接單強勁。

RFID 電子標籤運用在智慧醫療耗材產品，包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，能從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。韋僑智慧醫療耗材應用去年營收占比 25%，今年第一季仍維持 25% 。

韋僑 RFID 電子標籤也應用在工業製程領域，目前在開發附加 RFID 標籤上的溫度感知功能，有助冷鏈物流運輸管理，公司並與紡研所合作，開發紡品本身的辨識功能，可應用在半導體業無塵衣，有助於產品耐洗滌易辨識等功能。