Jefferies：iPhone 14中國銷售吹冷風 祭更多折扣也無濟於事

Jefferies：iPhone 14中國銷售吹冷風 給更多折扣也無濟於事 (圖：AFP)
Jefferies：iPhone 14中國銷售吹冷風 給更多折扣也無濟於事 (圖：AFP)

Jefferies 數據顯示，iPhone 14 最近一周的中國銷量較去年同期下滑三分之一，顯示蘋果在中國的銷售已陷入困境。分析師認為，就算今年雙 11 購物節給出更多折扣，也無助於提振 Pro 機型以外的 iPhone 需求。

Edison Lee 在內的 Jefferies 分析師於報告表示，相較於 iPhone 13 系列，iPhone 14 的四款機型在中國上市的前 38 天銷量下滑 28%，且更新後數據顯示跌幅已擴大至 33%，就連表現較穩定的 iPhone 14 Pro 也失去買氣動能。

全球智慧手機市場災情慘烈，中國作為全球最大手機市場，是今年消費支出下滑的重災區之一。

Jefferies 此前分析指出，今年稍早歷經銷售驟減後，中國本土手機品牌已止住銷量下滑態勢，但對當地消費者來說，蘋果品牌仍具一定吸引力，第 3 季 iPhone 中國銷量成長 5.7%。

針對上述報導，蘋果未回應置評請求。

隨著雙 11 年度購物盛典即將開跑，Jefferies 表示，今年的折扣似乎比去年更多且更廣泛，去年在天貓購買 iPhone 13 的多數買家可能都沒有獲得折扣，但今年每個買家都有機會享有優惠。

不過，Lee 認為，由於 CP 值不高、二手手機市場持續成長與消費者情緒低迷，蘋果就算降價幾個百分點，也無助於提振 Pro 以外機型的 iPhone 需求。

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