Jefferies：iPhone 14中國銷售吹冷風 祭更多折扣也無濟於事

Jefferies 數據顯示，iPhone 14 最近一周的中國銷量較去年同期下滑三分之一，顯示蘋果在中國的銷售已陷入困境。分析師認為，就算今年雙 11 購物節給出更多折扣，也無助於提振 Pro 機型以外的 iPhone 需求。

Edison Lee 在內的 Jefferies 分析師於報告表示，相較於 iPhone 13 系列，iPhone 14 的四款機型在中國上市的前 38 天銷量下滑 28%，且更新後數據顯示跌幅已擴大至 33%，就連表現較穩定的 iPhone 14 Pro 也失去買氣動能。

全球智慧手機市場災情慘烈，中國作為全球最大手機市場，是今年消費支出下滑的重災區之一。

Jefferies 此前分析指出，今年稍早歷經銷售驟減後，中國本土手機品牌已止住銷量下滑態勢，但對當地消費者來說，蘋果品牌仍具一定吸引力，第 3 季 iPhone 中國銷量成長 5.7%。

針對上述報導，蘋果未回應置評請求。

隨著雙 11 年度購物盛典即將開跑，Jefferies 表示，今年的折扣似乎比去年更多且更廣泛，去年在天貓購買 iPhone 13 的多數買家可能都沒有獲得折扣，但今年每個買家都有機會享有優惠。

不過，Lee 認為，由於 CP 值不高、二手手機市場持續成長與消費者情緒低迷，蘋果就算降價幾個百分點，也無助於提振 Pro 以外機型的 iPhone 需求。