〈貴金屬盤後〉Fed表示升息將又慢又久 黃金跌至兩年半低點 

〈貴金屬盤後〉Fed表示升息將又慢又久 黃金跌至兩年半低點  (圖:AFP)
〈貴金屬盤後〉Fed表示升息將又慢又久 黃金跌至兩年半低點  (圖:AFP)

美國聯準會 (Fed) 連四度升息 3 碼 (75 個基點)，主席鮑爾雖在聲明中提及改變升息步調的三個要素，但會後記者會中強調升息未完，而是變得又慢又久，終點利率將更高，帶動美元和美債殖利率周四 (3 日) 上揚，黃金期貨挫跌至兩年半低點。

  • 12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 19.10 美元或 1.2%，報每盎司 1630.90 美元，盤中一度低至 1618.30 美元，是 2020 年 4 月來最低。

OADNA 資深市場分析師 Edward Moya 說，Fed 會議過後對黃金是痛苦的，因鮑爾已經挑明利率將升得更高，「美元可能觸頂，但... 鮑爾卻說他們擔心在通膨方面做得不夠，而非做得太多。」

Fed 周三升息 3 碼 (75 個基點) 至 3.75-4.00%，是 15 年來最高水準。

鮑爾坦言到了某個時間點會開始放慢升息，但是利率最終可能比原先預期還要高。

Saxo Bank 商品策略主管 Ole Hansen 說：「黃金白銀昨天都大幅下跌，鮑爾對市場使出一記重捶，設法打消市場對 Fed 可能很快就會放慢升息速度的想法，讓人明白現在談論暫停升息過早。」

美債殖利率上揚 7.4 個基點至 4.128%，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 1.4% 至 112.90。

美國周四公布的數據顯示，10 月服務業景氣以近兩年半最慢速度擴張，代表 Fed 升息正在扼殺整ˇ體經濟的需求，黃金因此稍作喘息。

投資人焦點轉向本周五的非農就業，裡面可能蘊藏 Fed 升息前景的蛛絲馬跡。

Moya 表示，由於美元下個月仍可能有傲人表現，黃金將陷入麻煩。金價一直徘徊在關鍵支撐價位，該價位若被打破，代表賣壓會來得又急又猛。

Comex 金屬商品交易 
  • 12 月交割的白銀期貨下滑 16 美分或 0.8%，報每盎司 19.43 美元。
  • 12 月交割的銅期貨下跌 4 美分或 1.2%，報每磅 3.427 美元。
  • 1 月交割的白金期貨下跌 26.80 美元或 2.8%，收每盎司 924.10 美元。
  • 12 月交割的鈀金期貨下跌 52 美元或 2.8%，收每盎司 1798.10 美元。

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