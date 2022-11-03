受惠升息紅利 國銀前三季賺近3000億元 續創同期新高

受惠升息紅利，今年前 9 月本國銀行稅前盈餘達新台幣獲利 2985.2 億元、直逼 3000 億元大關，且創歷年同期最佳紀錄，不過大陸分行因匯損，已經連兩個月虧損。

金管會今天公布本國銀行獲利概況，受惠升息效應，前 9 月本國銀行稅前盈餘達 2985.2 億元、年增 10.7%，續創歷年同期新高，其中國內總分行稅前賺 2136.1 億元，年增 22%，獲利貢獻比達 71.5%。

OBU 前 9 月稅前盈餘 522.7 億元，年減 24.1%，金管會分析，主因國銀持有外國公債大部分帳列 OBU，因提列減損，導致 OBU 獲利呈現下滑。

海外分行受惠升息，利息淨收益走高，加上去年同期提列較高備抵呆帳，拉低基期，前 9 月稅前盈餘達 315.7 億元，年增 36.1%；至於大陸地區分行表現最差，前三季只賺 10.7 億元，較去年同期大舉腰斬，年減 56.2%，主因人民幣貶值，導致大陸地區分行投資及其他淨收益縮水，影響獲利表現。

而且若以單月來看，大陸分行 9 月虧損 1.3 億元、8 月也虧 1.9 億元，已經連虧兩個月。

此外，截至 9 月底止，本國銀行放款總餘額新臺幣 36 兆 3783 億元，較上月底增加 3493 億元；逾期放款金額為 565.69 億元，較上月底增加 0.08 億元；逾期放款比率為 0.16%，與上月相同，較去年同期減少 0.03 個百分點。

而本國銀行備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為 854.27%，較上月底 847.07% 增加 7.2 個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。金管會表示將持續督促銀行提升資產品質及健全財務結構。