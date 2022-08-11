Roku再遭降評 空軍集結！分析師：核心業務比預期更疲弱

研究公司 MoffettNathanson 對 Roku (ROKU-US) 轉為看跌，係因該公司財務基本面再度令人擔憂。

分析師 Michael Nathanson 周三 (10 日) 將 Roku 股票評級自「符合市場表現」降至「遜於市場表現」，但維持目標價在 65 美元，主因是該公司第二季業績遜於預期，且第三季財測疲弱。

在美股周三普遍上漲之際，Roku 卻大跌 5.50 美元或 6.58%，收 81.08 美元。

他周三報告寫道，Roku 在內容分送交易以外的核心業務「似乎處於比預期更弱的狀態」。該公司管理層預測，第三季營收將年增 3%，遠低於 Nathanson 先前估計的 29% 年增率。

Nathanson 認為，Roku 增加內容投資以開闢公司專有渠道，也因此壓迫利潤，但削減成本是把雙面刃，雖然可以緩解利潤壓力，卻也可能挫傷該公司長期與串流同業的競爭能力。因此，他認為 Roku 近期內不會在 GAAP 基礎上實現獲利。

「我們看到 Roku 的競爭地位受到來自各方的挑戰，因此有必要繼續砸錢投資，以保持競爭力。」Nathanson 寫道。

Roku 發言人回應，財務長 Steve Louden 在第二季財報電話會議上曾說，公司已採取措施減緩營運費用和人力的支出，以應對宏觀經濟環境。

「鑑於我們看到的長期潛力，我們將繼續謹慎投資於我們的業務。我們計劃根據頻道的規模和宏觀經濟因素來管理 Roku 頻道的內容支出。」

根據 FactSet 的數據，過去幾周 Roku 空頭開始集結，截至周三，有 23% 的分析師將其評級為賣出，自 6 月底僅 7% 的比例大幅上升。研究公司 Pivotal 周一已將該股評級下調至賣出，主張該公司必須應對未來的許多挑戰，包括日益激烈的競爭。