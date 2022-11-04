農遊券4.0刺激消費 買600送600限量9萬份

近期適逢冬季農漁產品豐收，為刺激消費，農委會今 (4) 日推出農遊券 4.0 加碼促銷活動，單筆消費滿 600 元即贈 600 元農遊券，限量 9 萬份，活動自 4 日起至 12 月 25 日止。

農委會今年中推出農遊券 3.0 措施，挨批成效不佳，原先預計抽出 30 萬張，但最後實際登錄僅抽出 3.2 萬張，僅有一成，農委會水保局檢討後，為增加消費者誘因，重新推出農遊券 4.0「挺在地，農漁 GO 購購！」加碼促銷活動。

農委會表示，本次農遊券加碼方案的指定購買品項包含原有的石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、臺灣鯛、文旦，並加入柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚及鱸魚，共計 12 種農漁物產。

農委會說明，每份農遊券 600 元，單筆消費可累進計算，即單筆滿 600 元贈 600 元農遊券，滿 1200 元贈 1200 元農遊券，買越多送越多。

農委會指出，為使此次加碼方案讓民眾更有感，回饋更即時，只要購買指定農漁產品單筆消費滿 600 元 (含) 以上，且完成活動登錄後，即自動寄送農遊券至 APP 票夾，讓民眾早買早享受。

凡於 11 月 4 日至 11 月 8 日期間，民眾購買活動指定品項達消費金額門檻並完成活動登錄，農委會即於 11 月 11 日起依登錄順序贈 600 元農遊券到 APP 票夾。

至於 11 月 9 日後完成登錄者，則 3 日後自動寄送票券至 APP 票夾，最後登錄日為 12 月 20 日，獲獎民眾可至全台農遊券合作業者場域消費折抵使用。