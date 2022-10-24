國際政經變化 宏碁遊戲下調現增每股發行價格為73元

宏碁 (2353-TW) 集團旗下宏碁遊戲 (6908-TW) 辦理現金增資充實營運，原暫訂每股發行價 80 元，今 (24) 日公告，考量近期國際政經情勢變化、台灣證券交易市場價格受全球環境影響，向金管會證期局申請調整現金增資發行價格至新台幣 73 元。

宏碁遊戲決議辦理現金增資發行普通股 10000 仟股，宏碁資訊指出，參酌當前市場狀況，將向金管會證期局申請調整本次現金增資發行價格，增資計畫資金用途、發行股數則維持不變，將用於投資 WINKING(唯晶科技)、充實營運資金，同時因應遊戲產品營業規模成長及海外業務拓展所需。

宏碁遊戲是宏碁 2020 年 7 月成立，作為集團拓展遊戲、電競的品牌延伸，也正式登興櫃交易，成為集團小虎隊成員之一。

宏碁遊戲也陸續取得 Sony PlayStation 5 台灣區代理權、羅技賽車模擬設備、ASTRO 遊戲耳機麥克風等，未來取得 WINKING(唯晶科技) 過半股權後，將進一步跨足遊戲內容開發領域。

宏碁近期則積極備戰雙 11 購物節商機，今日宣布旗下裸視 3D 特色新品開賣、Vero 環保產品全線登場，並首度推出 Acer 雙 11 神券 40 款指定輕薄與效能桌機及筆電最高 5000 折價優惠，將抽出總價值百萬即享券、日本東京行等好禮，衝刺第四季購物節商機。