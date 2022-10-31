中油11月天然氣價格僅電業用戶漲5% 民生氣價續凍漲

中油11月天然氣價格僅電業用戶漲5%，民生氣價續凍漲。(圖:中油提供)
中油11月天然氣價格僅電業用戶漲5%，民生氣價續凍漲。(圖:中油提供)

國際原物料續居高檔，台灣中油今 (31) 日表示，依政府核定的天然氣價格公式計算，11 月國內天然氣價格應大幅調漲，但配合政府照顧民生與工業用戶、持續穩定物價政策，僅對電業用戶調漲 5%，其他用戶仍不予調整。

中油指出，國際天然氣市場價格仍維持高檔導致進口氣源成本持續增加，但配合物價穩定政策，11 月仍僅對電業用戶調漲 5%，其他用戶不予調整，依此推算，估至年底可增加收入 31 億元，相關調整預計 11 月 1 日零時起實施。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+24.70%

$12,470

原投組報酬率

+17.72%

$11,772

投組標的成分

  • 40%

    倫飛

    2364

  • 20%

    光隆

    8916

  • 20%

    麗臺

    2465

  • 10%

    創意

    3443

  • 10%

    國泰美國費城半導體基金ETF

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞