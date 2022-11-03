〈財報〉自恃漲價不會抑制需求 家樂氏調升全年銷售財測

家樂氏 (Kellogg Co)(K-US) 周四 (3 日) 調升全年銷售和獲利預測，認為即使在多輪售價調漲後，對其穀物和零食的需求仍將保持強勁。

這家穀片製造商與 Oreo 製造商億滋國際公司 (Mondelez International Inc)(MDLZ-US)、可口可樂 (KO-US) 和百事公司 (PEP-US) 等其他主要食品和飲料公司一起，利用其品牌影響力和經銷規模將價格上漲轉嫁給消費者，而需求幾乎沒有受到阻礙。

正在對其業務進行三向分拆的家樂氏表示，第 3 季整體平均售價上漲了 15.7%，而銷量下降了 2.3%。

該公司最大市場北美的銷量成長，但海外地區銷量下降。

即使如此，由於通膨居高不下，家庭開支、尤其是低收入消費者的預算越來越緊張，分析師警告，家樂氏可能會開始輸給更便宜的自有品牌穀物。

大宗商品和運輸成本飆升，以及美元走強對海外收入的影響，也導致該公司第 3 季營業獲利下降 18%。

在大盤疲軟的情況下，家樂氏股價在周四開盤前下跌約 1% 至 75 美元。

該公司現在預計年度有機淨銷售額將成長 10% 以上，而之前的預測是成長 7% 至 8%。

家樂氏預測，在不考慮貨幣因素的情況下，調整後的全年每股獲利將成長 3% 以上，而之前的預期是成長超過 2%。

該公司截至 10 月 1 日的第 3 季淨銷售額成長 9% 至 39.5 億美元。根據 Refinitiv IBES 數據，分析師預計的收入為 37.8 億美元。