說好的放緩升息呢？解讀聯準會態度，兼談財報

市場原先對於這次利率會議的預期，會以短期升息步調放緩，但因為經濟數據顯示通膨降溫慢，聯準會還會有很多保留後續升息動作的空間，因此是以短線利多看待；從美股走勢來看還真的是短期利多，還是超短的那種。

聯準會在台灣時間 11/3 凌晨 2 點公布本月利率決策，3 碼這沒什麼意外，下個月的兩碼機率較高，但還是要保留些空間，以目前 FED WATCH 來看 12 月兩碼的機率約 57%，並不算很高，而就算 12 月升息速度放緩，但明年會不會繼續放慢升息步調這才重要。今日凌晨 2 點後美股一度拉抬，看似強力升息的壓力慢慢減輕，利空漸漸散去，不過後續主席鮑爾的談話又使指數走跌，提到雖然 12 月有望減為升 2 碼，但最終的目標利率可能比原先預期還高，等於明年的升息次數又可能再增加。

這次會議定調了一個其實很多人都已經聽過的說法，「聯準會不惜讓經濟出現衰退，也要強力壓通膨」的態度。就是說經濟衰退也沒關係了，他們有辦法可以重振，而重振不重振沒那麼重要，不做一定是被罵爆，重點是對於經濟衰退沒那麼怕了。

為何先前都是以比較保守的態度來面對這個意圖，從他們的角度來看，部分的經濟衰退還是有機會能用貨幣政策來扭轉；但從市場角度來看，經濟衰退對於股市投資的實質影響就是企業估價變得更難，連經營層都不敢肯定未來幾季訂單狀況，不論是獲利甚至本益比評價都會出現更大的預測區間，這就會帶來不小修正幅度。

其中鮑爾也提到，就業數據很重要。勞動市場很強勁，鷹派作風就會延續，而一天前公布的 9 月 JOLTS 職缺總數較前一個月增加 4.25%，顯示勞動市場很緊俏，在接近年底佳節消費旺季，搭配市場需求陸續回溫，清庫存的需求增加，資方擴大招募，同時也可能有不易找到合適人才的情況，薪資就有可能上揚。後續可能就要看到勞方供給增加，勞動市場趨於和緩，甚至失業率增加，這會是要轉為鴿派思維，比較重要的訊號。

而這訊號會很快出現嗎？當然不容易，也因此呼應我們標題的「說好的放緩升息呢？」，即便有些微的放緩意圖，但恐怕真正大家想見到的態度還沒那麼快出來，因此真正利率環境的轉折點，可能真的要等待聯準會貨幣政策轉向後再來考慮。

接下來聊聊財報。

在一季之前，我們對於 Q3 財報季就是偏向利多出籠，並且多留意利空不跌的機會，而這是在財務訊息公布後的結果。那在公布之前呢？如果沒有太大把握，營收沒有顯著成長，或是未能有效受惠新台幣貶值的匯兌收益，考慮提前出場是沒問題的。

簡單來說，目前距離財報公布期限還有約兩週時間，Q3 旺季或是美元營收比重較高，同時獲利率波段相對小的企業，較有提前卡位布局財報的價值，而多數個股應當提防市場整體需求有限的負面影響，包含搭配法說會公布財報的，還有下一季展望保守的潛在利空。

以 (9933-TW) 中鼎為例，綜合性統包工程公司，這種工程服務為營運主力的公司，說實話較難判斷獲利能力，我們能看到營收，但就有點像營建或設備股，獲利波動起伏相對較大。中鼎 Q3 營收成長強勁，9 月份甚至創今年新高，不過單一標案成本增加使得毛利率大幅下滑超過 2 個百分點到 4.98%，繳出營運成長但獲利衰退的成績單，股價今天跳空開低走低收跌停。

從長期角度而言，筆者維持對於中鼎未來工程商機能見度高、環境重視程度提高對於相關工程需求是長期利多這樣的看法不變，而股價本就會因過程中各項變動因子而左右，考量到整體市場狀況初步止穩但基本面還沒有效反彈下，以短波段操作並持續留意成長股壓低時機少量分批佈局是比較好的策略。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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