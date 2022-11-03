【產業研究報告】車用大商機再添生力軍 朋程

之前慶龍老師的文章，有跟大家提過，二極體的相關原理，主要功能就是在整流、交換、定電壓的功能，運用因陽極端子與陰極端子的特性，達到「整流」的效果。而近期的消費電子需求看弱，車用需求卻逆勢看漲，因缺乏新車，日本的二手車市場更因此活絡起來，與車用相關產業鏈自然也會受惠其中。

不管是電動車或是燃油車、油電混合車，車用二極體都是必要的，朋程 (8255-TW) 的整流二極體以汽車發電機為主，讓引擎運轉時，車用發電機產生交流電，可透過二極體轉為直流電，存在電瓶裡供應車上各項電器用品的電力。近期拉貨動能加溫，應用在輕油電車款的高效能二極體 (LLD) 出貨比重提升，此外應用在電動車的電動控制與空調系統的 IGBT 模組，預計今年開發完成，明天更要推出碳化矽 (SiC) 模組，持續進軍電動車商機。而在 2022 台日 EV 國際研討會上，朋程除了在逆變器、轉換器上，更在 DC 充電樁與車載充電器的四大領域積極布局，完美跨足電動車四大領域。

值得一提的是近期的 48V 輕油電車夯，車上的電力系統提供 12V 與 48V 二種配置，讓車上電力系統的供應更有效且穩定，怠速熄火再啟動減少震動，在保養價格也比傳統油電混合車更實會，成為近年許多車廠選擇的動力規格科技。

朋程針對此規格，推出 48V 電池模組的 MOSFET 產品線，第一季開始出貨，第二季動能開始向上成長，主要鎖定在歐系車廠。現階段的車市，仍在燃油車全數轉移成電動車的過渡時期，48V 輕油電車商機，不容小覷。想知道最新的趨勢產業動向，歡迎加入慶龍老師的 LINE 跟 FB 社團，及訂閱我的 YOUTUBE 頻道。

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