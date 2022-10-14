盤中速報 - GIS-KY(6456)股價大漲至82.1元，漲幅達7.04%

GIS-KY(6456-TW)14日09:35股價上漲5.4元，報82.1元，漲幅7.04%，成交1,056張。
GIS-KY(6456-TW)所屬產業為光電業，主要業務為觸控及顯示模組之生產及銷售業務。
近5日股價下跌7.37%，台灣加權指數下跌7.78%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+677 張
- 外資買賣超：+556 張
- 投信買賣超：+170 張
- 自營商買賣超：-49 張
- 融資增減：-239 張
- 融券增減：-4 張
最新相關新聞
GIS-KY(6456-TW)14日09:35股價上漲5.4元，報82.1元，漲幅7.04%，成交1,056張。
GIS-KY(6456-TW)所屬產業為光電業，主要業務為觸控及顯示模組之生產及銷售業務。
近5日股價下跌7.37%，台灣加權指數下跌7.78%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.85%
$12,785
原投組報酬率
+22.70%
$12,270
投組標的成分
40%
3046
20%
6133
20%
8222
10%
4168
10%