盤中速報 - GIS-KY(6456)股價大漲至82.1元，漲幅達7.04%

GIS-KY(6456-TW)14日09:35股價上漲5.4元，報82.1元，漲幅7.04%，成交1,056張。

GIS-KY(6456-TW)所屬產業為光電業，主要業務為觸控及顯示模組之生產及銷售業務。

近5日股價下跌7.37%，台灣加權指數下跌7.78%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+677 張
  • 外資買賣超：+556 張
  • 投信買賣超：+170 張
  • 自營商買賣超：-49 張
  • 融資增減：-239 張
  • 融券增減：-4 張

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